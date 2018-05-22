ذكرت وسائل الإعلام الكوبية التي تديرها الدولة أن عدد قتلى الطائرة التي سقطت في كوبا الأسبوع الماضي ارتفع إلى 111 أمس (الاثنين) بعد وفاة إحدى الناجيات الثلاث في مستشفى بهافانا.وقال مدير المستشفى إن الناجيتين الأخريين لا تزالان في حالة حرجة بسبب الحروق الشديدة التي تعانيان منها فضلا عن إصابتهما بصدمة جراء الحادث.وسقطت الطائرة بعد قليل من إقلاعها من هافانا يوم (الجمعة) الماضي، في إحدى أسوأ الكوارث الجوية في كوبا. وكانت الطائرة، وهي من طراز بوينج 737 وجرى تصنيعها قبل 39 عاما، تقل 105 ركاب بالإضافة إلى أفراد الطاقم في رحلة داخلية إلى مدينة هولجوين في شرق الدولة الواقعة بمنطقة الكاريبي.