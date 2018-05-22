رفعت السلطات الإندونيسية اليوم مستوى التأهب لثوران بركان «جبل ميرابي»، الواقع في جزيرة جاوة إلى درجة واحدة أعلى من المعتاد بعد سلسلة من الثورانات.وأوضح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الإندونيسية «سوتوبو نوجروهو» أن البركان ثار أربع مرات منذ (الإثنين) الماضي، مما تسبب في قذف رماد على ارتفاع 3.5 كيلومتر في الهواء، لكنه لم يقذف أي حمم، مبيناً أنه تم تحذير السكان بالابتعاد عن منطقة يبلغ نصف قطرها 3 كيلومترات، وأن قرابة 700 شخص غادروا منازلهم طواعية لمواقع أكثر أمانًا رغم عدم وجود أمر بالإجلاء.ويعد بركان «جبل ميرابي» الذي يبلغ ارتفاعه 2930 مترًا، أكثر البراكين نشاطاً في إندونيسيا، وقد أدت سلسلة من الثورانات العنيفة في الموقع إلى مقتل أكثر من 300.