ارتفع العجز المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، مؤخراً، إلى 246 مليون دولار، وذلك بانتظار تعهدات المانحين المأمولة خلال اجتماع لجنتها الاستشارية، الشهر القادم بالأردن.وقال القائم بأعمال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس نضال حداد، في تصريح صحفي نشر في عمّان اليوم «إن»الأونروا«تمر بأزمة مالية جراء توقف واشنطن عن تقديم الدعم المطلوب لميزانيتها، وتراجع منسوب دعم الدول المانحة، مما أسفر عن ارتفاع عجزها المالي إلى 246 مليون دولار، في ميزانيتيّ الطوارئ والعادية للوكالة».وأوضح أن الأردن معني باستمرار عمل الوكالة، بالبعدين السياسي والإنساني، على اعتبارها منظمة أممية تقدم الخدمات التعليمية والصحية والإغاثة الاجتماعية لأكثر من مليوني لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الأردن من إجمالي زهاء 6 ملايين لاجئ في مناطق عملياتها الخمس، وهي سورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة والأردن".فيما صرحت إدارة الوكالة، مؤخراً، أنها قد تعجز عن تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في كافة الأقاليم مطلع شهر سبتمبر القادم، إذا لم يتم تدارك الأزمة المالية غير المسبوقة التي تعاني منها.