رفض المتحدث لمجلس الشورى محمد المهنا، ما ذهبت إليه «عكاظ» في وصف توصية مكافحة التحرش بـ«المتعثرة»، في الخبر الذي نشرته الصحيفة بعنوان «مصادر لـ «عكاظ»: قانون مكافحة التحرش سيرى النور قريباً»، مؤكداً أن الموضوع يأخذ حيزاً مهماً ضمن جهود المجلس.وأوضح المهنا، في معرض تعقيبه على «عكاظ»، أن عدداً من أعضاء المجلس بادروا –في وقت سابق- إلى اقتراح «مشروع نظام مكافحة التحرش من الجنسين»، وأنه تم تأجيل طرح مشروع النظام للمناقشة أمام المجلس، عازياً التأجيل إلى ورود «موضوع يتعلق بالابتزاز من جهات عليا إلى المجلس، والتوجيه بضمه إلى مشروع نظام مكافحة التحرش الذي يدرسه المجلس».وكشف المهنا تريث مجلس الشورى في مناقشة المشروع لصدور توجيه لوزارة الداخلية لإعداد مشروع نظام مكافحة التحرش، مضيفاً «ما أوجب التريث في مناقشة ما لدى المجلس إلى حين ورود مشروع النظام المعد من قبل وزارة الداخلية إلى المجلس».