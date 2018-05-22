حث أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر رجال الأعمال على ضرورة الوقوف مع جمعية السلياك ودعمها، لتنهض بعملها بقوة وتصل إلى المستوى المنشود بعمل ثابت متقن.وأعرب خلال تدشينه أمس (الإثنين) تطبيق الجمعية في الهواتف الذكية الذي يستخدم لإيجاد أماكن التغذية ومقالات علمية وتثقيفية والأكل الموصى به، بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، على مسرح جامعة العلوم، عن سعادته بالمشاركة في حفلة الجمعية، وقال: «أرجو أن نكون أذرعا للجمعية ونحن نحظى بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تقوم بهذا العمل الجيد بقيادة الدكتور علي الغفيص».من جانبها، ثمنت رئيس مجلس إدارة جمعية السلياك الأميرة الدكتورة مشاعل بنت محمد بن سعود دعم أمير منطقة الرياض والمسؤولين للجمعية.