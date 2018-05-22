وجه أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف، أمانة المنطقة بضرورة تطوير الحدائق وزيادة الرقعة الخضراء، وأهمية فتحها للجميع واستخدام وسائل أخرى لحمايتها ومراقبتها بالكاميرات بدلا عن التسوير الحالي بالحديد.جاء ذلك، خلال تكريمه أمس (الإثنين)، رئيس بلدية صفوى السابق المهندس يوسف المقهوي، لجهوده المميزة في أداء عمله وانتقاله مديرا عاما لإدارة الحدائق وعمارة البيئة بأمانة الشرقية، بحضور أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، ورئيس بلدية القطيف المهندس زياد المغربل.من جهة أخرى، استقبل الأمير سعود بن نايف أمس في المجلس الكبير بديوان الإمارة، المهنئين من الأمراء والمدنيين والعسكريين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.