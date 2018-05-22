نوه أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، بما يسطره جنودنا البواسل من أعمال بطولية في ميدان العز والكرامة على الحد الجنوبي للدفاع عن دينهم ووطنهم.جاء ذلك، خلال زيارته أمس (الإثنين) الجندي المصاب متعب بن عبدالله العرافه الدهمشي العنزي، أحد منسوبي القوات البرية المرابطين في الحد الجنوبي، في مستشفى عرعر المركزي، الذي أصيب خلال أداء عمله وواجبه بالدفاع عن الوطن.وأعرب عن اعتزازه وفخره لما لمسه من رجل الأمن المصاب من عزيمة وإصرار لحماية دينه ووطنه ومليكة.من جهة أخرى، ثمن الأمير فيصل بن خالد، جهود فرع النيابة العامة حيال إنهاء القضايا المحالة إليهم، خلال استقباله أمس، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة عبدالعزيز صبيح، بمناسبة تعيينه في منصبه.