بارك أمير القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أمس (الإثنين) توقيع عقد إنشاء مشروع القرية التراثية الواقعة جنوب مدينة بريدة من قبل الأمانة بتكلفة 7 ملايين ريال للمرحلة الأولى، حاثاً الجميع على سرعة التنفيذ، منوهاً بتلك المبادرات الجديدة التي تخدم التنمية السياحية والتراثية بالمنطقة.وأكد الأمير فيصل بن مشعل، أن مدينة بريدة تحتاج لمثل تلك الأماكن التراثية السياحية، مشددا على دور لجنة التراث العمراني بمدينة بريدة في دعم التراث العمراني والعناية به.وتُعد قرية بريدة التراثية بالصباخ الواقعة جنوب مدينة بريدة، امتدادًا لسوق الحايط الشعبي، وما تحتويه القرية من قصر تراثي ومرقب تراثي بمساحة إجمالية بلغت 24 ألف متر مربع.من جهة أخرى، شهد أمير القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية، توقيع اتفاقية بين جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم ومؤسسة الملك خالد الخيرية، لوضع الخطط الإستراتيجية لجمعية الإسكان، وتدريب موظفيها. وأكد الأمير فيصل بن مشعل، أن هذا الوطن يعد وطن التكافل الاجتماعي، مشيراً إلى أن ما قامت به مؤسسة الملك خالد الخيرية تثبت ذلك من خلال التعاون مع الجمعية التي توفر السكن للمحتاجين من أهالي وأبناء المنطقة، وتوجد الدعم لهم من قبل محبي الخير والموسرين.من ناحية ثانية، استقبل أمير المنطقة خلال الجلسة الأسبوعية أمس الأول في قصر التوحيد بمدينة بريدة، جموع المواطنين لتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك، بحضور المشايخ ووكلاء الإمارة ومسؤولي القطاعات الحكومية والخاصة وأهالي المنطقة.