أصيبت 3 معلمات بإصابات طفيفة أمس الأول (الأحد) إثر اصطدام حافلة كانت تقلهن أثناء توجههن إلى مدرستهن في الهفوف بشاحنة على طريق الأحساء يبرين. وباشرت الحادثة الجهات الأمنية والهلال الأحمر.وأوضح مدير إدارة الإعلام التربوي بالإنابة أنور بن محمد الليلي أنهم تلقوا تقريرا من قائدة متوسطة وثانوية يبرين يتضمن تعرض حافلة لحادثة سير والمعلمات في طريقهن للمدرسة، ما أسفر عن تعرضهن لإصابات طفيفة وتم إسعافهن للمستشفى، وخروجهن بعد تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهن، أما سائق المركبة فما زال بالمستشفى يتلقى العلاج.وأشار إلى أن مدير عام التعليم بالأحساء أحمد بن محمد بالغنيم هاتف المعلمات للاطمئنان على صحتهن، ووجه الجهات المعنية بالإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.