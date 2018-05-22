وجه وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، جميع أمانات المملكة بالاستفادة من التجربة المميزة لأمانة المنطقة الشرقية في مجال الاستدامة المالية ومنظومة الاستثمارات.وشكر آل الشيخ أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على القفزة المتميزة التي حققتها الأمانة وحصولها على العلامة الكاملة في الاستدامة المالية ومنظومة الاستثمارات، كما وجه الوزير بأهمية عقد ورشة عمل في مقر أمانة المنطقة، لاستعراض تجربتها المتميزة بحضور فريق من الوزارة وكافة أمانات المملكة بهدف تعميم تجربتها المميزة والاستفادة منها.