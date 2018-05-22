أغلقت أمانة الرياض ممثلة في بلدية الشمال محلات بيع الشيشة والمعسل في نطاقها الإشرافي والواقعة ضمن المخططات السكنية والمخالفة للتعليمات والأنظمة. كما أزالت ٤٨٦ مخيما و٩٨ مسلخا عشوائيا و٢٥٦ حظيرة مواش و٤٥٥ غرفة جاهزة وصنادق ورفع ٦٨٠٠ متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، ضمن حملة إزالة التلوث البصري في المدخل الشمالي للمدينة.من ناحية ثانية، نفذت أمانة حفر الباطن والبلديات التابعة لها جولات ميدانية على المطاعم ضمن حملة «غذاؤكم أمانة» رصدت خلالها عدة مخالفات وأتلفت 410 كيلوغرامات من اللحوم والدجاج والسمبوسة بسبب سوء الحفظ والتجميد والتحضير في أماكن غير مطابقة للاشتراطات الصحية، وأغلقت مطعمين لمخالفتهما الاشتراطات الصحية، وضبطت 3 عمال لعدم وجود شهادات صحية.من جهتها، نفذت بلدية عنيزة خلال الفترة الماضية حملة خلال الأسابيع الماضية على كافة محلات التموينات الغذائية والمطاعم، أسفرت عن مصادرة عدد من المواد الغذائية المختلفة شملت نحو 140 كيلوغراما من المواد الغذائية و270 علبة من المشروبات والحلويات وغيرها وتم إغلاق 32 من المحلات التجارية والصحية (الغذائية).