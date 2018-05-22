أعلن المجلس الوطني للانتخابات في فنزويلا فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثانية في الاقتراع الذي جرى أمس الأول وطعن منافسوه بشرعيته مطالبين بإعادة تنظيمه في وقت لاحق من العام. وفي ظل أزمة اقتصادية مدمرة، لم يشارك إلا 46 % من الناخبين في الاقتراع الذي قاطعته المعارضة ودانته معظم دول العالم، لكنه منح مادورو ولاية ثانية إلى العام 2025.وقال منافسه الرئيسي هنري فالكون للصحفيين حتى قبل إعلان النتيجة: «لا نعترف بهذه العملية الانتخابية على أنها شرعية وصادقة. بالنسبة إلينا لم تجر انتخابات. يجب تنظيم انتخابات جديدة في فنزويلا».وأظهرت النتائج الرسمية حصول مادورو على 67,7% من الأصوات، متقدما بفارق شاسع عن فالكون الذي حل في المرتبة الثانية بعدما حصل على 21,2% من الأصوات.