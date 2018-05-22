«لو تأخرت عن حضوري فلن أتأخر عن واجبي لحائل - مليون ريال لحملة تفريج كربة»، بهذه الكلمات والتبرع السخي أطلق أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، حملة «فرج كربتي» وذلك برسالة خطية بعثها مع مدير شؤونه الخاصة عبدالمجيد الحمودي لإطلاق سراح سجناء الدين الخاص في سجن منطقة حائل.وحالت ظروف سفر أمير حائل إلى جدة دون حضوره حفلة تدشين الحملة التي انطلقت أمس الأول في غرفة حائل بحضور مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حائل فريح العياد ورئيس لجنة تراحم منصور العمار.وبلغت التبرعات بعد 30 دقيقة من انطلاق الحملة مايقارب 4.800.000 مليون ريال، سيستفيد منها 80 موقوفاً في سجن حائل العام تنطبق عليهم لائحة السداد.وأكد رئيس لجنة رعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم تراحم بمنطقة حائل منصور بن عقيل العمار، نجاح الحملة الأولى العام الماضي التي استفاد منها 121 سجينا تم السداد عنهم في العام الماضي، مشيراً إلى أن أمير منطقة حائل وجه باستمرار الحملة لنهاية شهر رمضان المبارك لسداد الدين عن أكبر قدر ممكن من الموقوفين.