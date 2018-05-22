يرعى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز حفلة تدشين مبادرة «التاريخ الإسلامي المفتوح» مساء غد (الأربعاء) بموقع جبل الرماة في منطقة سيد الشهداء، بتنظيم إدارة تعليم المنطقة، ومشاركة وزراء ومسؤولين ومؤرخين وباحثين ومهتمين بالتاريخ الإسلامي من مختلف مناطق المملكة.وتهدف المبادرة إلى تعريف الطلاب بالمعالم التاريخية والمقومات التراثية والأثرية بالمدينة في صورة واقعية، ويزور الطلاب والطالبات ميدانيا المواقع التاريخية بعد إعداد برنامج علمي مدروس يشرف عليه مؤرخون وباحثون في التاريخ الإسلامي، ويشاهدون عرضا مفتوحا عن التاريخ يجمع الطلاب مع المعلمين والمؤرخين في موقع الحدث، في خطوة تساهم في إثراء الجانب المعرفي بآلية تنطلق من الموقع التاريخي. ومن المتوقع مشاركة 300 ألف طالب وطالبة من مختلف مدارس التعليم العام بمنطقة المدينة، وذلك من خلال زيارات ميدانية مجدولة برفقة نحو 100 مؤرخ ومعلم من منسوبي التعليم بالمدينة المنورة. وتستهدف المبادرة في مرحلتها الثانية طلاب التعليم العام من مختلف مناطق المملكة ليعيش الطالب تفاصيل تاريخية مختلفة من أرض الحدث.