داهم مراقبو بلدية محافظة صامطة صباح أمس مستودعا للمياه في أحد الأحواش العشوائية بالمحافظة، وعثر داخله على 13600 صندوق من المياه تقدر بـ260000 ألف لتر غير صالحة للاستهلاك الآدمي.وأوضح رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي بن علي الدغريري، أن البلدية تكثف أنشطتها الرقابية للقضاء على الظواهر السلبية التي تشكل ضرراً على الإصحاح البيئي ولتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وضمن مبادرة غذاؤكم أمانة، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن الحملات تستهدف متابعة المواقع غير المرخصة والمستودعات والمطاعم، لتفقد سلامة المواد الغذائية والوقوف على مدى التجهيزات الخاصة بهذه الأنشطة.وأشار إلى أن مراقبي البلدية بإدراة الخدمات بقسم الرقابة الصحية وقسم الأسواق رصدوا مستودعا عشوائيا كبيرا لتخزين المياه يفتقر للاشتراطات الصحية، وبه العديد من المخالفات كانتهاء صلاحية المياه، وسوء الحفظ والتخزين.وأكد مساعد رئيس بلدية محافظة صامطة للخدمات يحيى بن جابر مشهور، أن إدارة الخدمات ممثلة بقسم الرقابة والوقاية الصحية كانت تتابع الموقع منذ ساعات الصباح الباكر للتأكد من ثبوت المخالفة، وبعد التأكد تمت مداهمة المستودع أثناء وجود العمالة داخله ومصادرة جميع محتوياته، التي بلغت (١٣٦٠٠) صندوق مياه منتهية الصلاحية ومخزنة بصورة غير صحية، وتم عمل محضر بذلك بوجود اللجنة المشكلة من المحافظة والشرطة والبلدية، كما تم حصر كمية المياه وإتلافها وفق الطرق الصحية المتبعة.