أحبطت دوريات حرس الحدود محاولات تهريب طن و117 كيلوغراما من الحشيش المخدر، وقبضت على 30 مهرباً من جنسيات مختلفة تجاوزوا الحدود الجنوبية، وذلك خلال الفترة من 20/‏8/‏1439هـ حتى 3/‏9/‏1439هـ.وأوضح متحدث حرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر بن محمد الحربي، أن المتورطين في عمليات التهريب بينهم 13 إثيوبيا و6 صوماليين و11 يمنيا، أحيلوا والمواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية، مؤكداً التصدي بعزيمة عالية‏ لجميع محاولات التهريب عبر الحدود.وفي السياق قبضت دوريات المجاهدين بمنطقة جازان على ١٣ مهربا، و٢٠٧ متسللين من جنسيات عدة، وأحبطت محاولات عدة لتهريب المخدرات خلال الشهر الماضي.وأكد متحدث فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله بن قزيز، إحباط محاولات تهريب ٣٧ كيلو و٣٢٥ غراما من الحشيش المخدر، و٦٧٨ لترا من الخمور، إضافة إلى طن و٩٦٥ كيلوغراما من القات، و١٤٣ قرص كبتاغون، و٤٨ كيس شمة، وتم التحفظ على ٤٨ مركبة استخدمت في عمليات تهريب وترويج المخدرات والمسكرات.