أصيب 5 أشخاص بالاختناق في حريق اندلع في منزل شعبي في حي الدويخلة في المدينة المنورة، وباشرت فرق الدفاع المدني الموقع وأخمدت النيران قبل وصولها للمنازل المجاورة فيما نقل الهلال الأحمر المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.أوضح متحدث الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني، بأن غرفة العمليات في الدفاع المدني تلقت بلاغاً صباح أمس عن اندلاع حريق في منزل شعبي بحي الدويخلة بالمدينة المنورة، وتم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، حيث اتضح اشتعال النيران في غرفة المعيشة بمنزل شعبي وتم إخمادها والسيطرة عليها.وأشار إلى أن الحريق أسفر عن إصابة 5 أشخاص بالاختناق، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.