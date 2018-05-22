دعا مدير جوازات منطقة عسير اللواء سعد بن إبراهيم الخالدي، المواطنين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة في الإصدار الحديث لتطبيق الجوازات على الأجهزة الذكية، الذي يدعم اللغتين العربية والإنجليزية وذوي الاحتياجات الخاصة ويتيح للمستخدمين الاستفادة من العديد من الخدمات الإلكترونية كخدمة الاستعلام عن المعاملات والاستعلام عن أحقية القيام بالحج والاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين وخدمة الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين وخدمة الاستفسار عن البصمة، إضافة إلى خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة وغيرها من الخدمات في هذا المجال، كما أن التطبيق يمكّن المستفيدين من الدخول لبوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية «أبشر» وبوابة «مقيم» والاستفادة من خدماتها الإلكترونية وكذلك التعرف على الإجراءات والرسوم والاطلاع على آخر الأخبار ومستجدات الجوازات والأنشطة الخاصة بالقطاع والدخول لمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجوازات والتفاعل معها. وأوضح بأنَّ التطبيق يتميز بقدرته على تحديد أقرب موقع لإدارات الجوازات والخدمات التي يقدمها ويحدد موقعه على الخريطة ويمكِّن مستخدميه من الاطلاع على دليل الهاتف للمديرية العامة للجوازات وكافة فروعها والاتصال مباشرة بمركز الاتصال الموحد (992) الخاص بتعريف المواطنين بالإجراءات الواجب اتباعها عند إنهاء إجراءاتهم من الجوازات، كما يتيح التطبيق لمستخدميه استطلاع الرأي وتقييم خدمات الجوازات.