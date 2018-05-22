قدم فريق سعودي مصري متخصص في الإدارة الرياضية مشروعا استثماريا كبحث لنيل دبلوم الإدارة الرياضية والمنظم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، واستعرض المشروع فكرة إنشاء بنك رياضي متخصص يعمل تحت مسمى «بنك التنمية الرياضي»، مقره الرياض، ويسعى لتحقيق الريادة في تمكين الاستثمار الرياضي واجتياح الأسواق العالمية وتوفير بيئة تنموية منتجه ومستدامة تواكب رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويعمل على توفير الدعم اللازم للجهات الرياضية وتنمية الموارد المالية من خلال خصخصة المجال الرياضي وإقامة المشاريع الاستثمارية والمنشآت و المرافق والصناعات الرياضية والمساهمة فيها وتقديم خدمات مالية وغير مالية وبرامج ادخارية هادفة وفعالة مدعومة بكوادر بشرية مؤهلة للمساهمة في التنمية الرياضية، وبناء الشراكات مع القطاعات المتعددة، كما أن البنك ليس جهة تمويل فقط كما خطط له بل يسعى لتحقيق الريادة في مجال الأبحاث والدراسات وتحويلها لمشاريع رياضية ذات جدوى اقتصادية وتنموية حيث تولي البلدان المتقدمة اهتماماً كبيراً في هذا الميدان.تكون الفريق من المستشار القانوني محمد الديني ومدير الاحتراف بالنادي الأهلي أحمد بامعوضة ومدير المركز الإعلامي بنادي الخليج سابقاً علي المحسن ومدير الكرة بالمنتخب الأولمبي نايف القاضي والرئيس التنفيذي لإحدى شركات الدعاية والتسويق حسام يوسف ومدير الأكاديميات أحمد الوصيفي.وقال الديني عن المشروع «عملنا طوال الخمسة شهور الماضية لإعداد هذا المشروع التنموي إيماناً بأن هذه الفكرة ستساهم في دفع عجلة التطور الرياضي حيث تستهدف الرؤية سرعة تحول الهيئات الرياضية إلى آليات اقتصاد السوق وإطلاق العنان و الحرية لها في استثمار وتسويق أموالها».