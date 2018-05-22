وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول صباح أمس (الإثنين) إلى مدينة زيوريخ في سويسرا للانتظام في المرحلة الـ5 والأخيرة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا الصيف القادم.وكان في استقبال بعثة المنتخب لدى وصولها مطار زيوريخ الدولي، القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في سويسرا بالنيابة صالح العنزي، ومدير خدمات العملاء بالخطوط السعودية في مطار جنيف عبدالملك المسفر، وإداري المنتخب الوطني مصعب العلوان.من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت شكره وتقديره لسفارة خادم الحرمين الشريفين في سويسرا على حسن الاستقبال وتسهيل إجراءات الوصول كافة.وكانت بعثة المنتخب غادرت مدينة جدة صباح أمس على متن طائرة المنتخب الرسمية التي خصصتها الخطوط الجوية العربية السعودية لمشاركة المنتخب في كأس العالم.وكانت الهيئة العامة للطيران المدني ودعت بعثة الأخضر أثناء مغادرتها من خلال حفلة توديعية لأعضاء البعثة، وزيّنت الهيئة صالة الطيران الخاص بشعارات للمنتخب الوطني السعودي وصور وعبارات تحفيزية للاعبي الأخضر المشاركين في نهائيات كأس العالم 2018. وحرصت الهيئة على تكريم جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية قبل سفر البعثة السعودية إلى سويسرا وخوض غمار منافسات المونديال العالمي في روسيا.