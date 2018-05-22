غرّدت حناجر رؤساء الأندية السعودية بعطر الكلمات، عقب القرار التاريخي الذي أطلقه أمير الشباب وعراب رؤية 2030 ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والمتمثل بأكبر دعم مالي في تاريخ الأندية السعودية، وسداد كافة ديونها الخارجية، وهو القرار الذي أنقذ عديد الأندية من هاوية الهبوط والعقوبات التي كانت ستشل الحراك الرياضي. وأكد رؤساء الأندية أن القرار سيساهم في بناء أرضية خصبة وجديدة للأندية الرياضية في المملكة، وتطويرها من خلال إيلاء عوامل الجذب، وبذلك يضع ولي العهد الكرة في ملعب المسؤولين في تلك الأندية، للعمل على خططهم التي ستعلي من مستوى المنافسة والتعاقدات محليا وعالميا في الكرة السعودية، ووعد الرؤساء بالعمل ليل نهار للوصول بالكرة السعودية لمصاف العالمية، وإظهار رياضة الوطن في أبهى حلّة.