أكد رئيس نادي الأهلي ماجد النفيعي بأن تكفل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتسديد ديون الأندية الخارجية، امتداد لدعمه الكريم للشباب والرياضة، بعد أن خضع ملف الأندية الرياضية لاهتمامه الخاص وساهم ذلك الدعم في مسيرة الأندية وسمعة الرياضة السعودية، وجاء القرار ليؤكد الاهتمام والرعاية الكريمة من أمير الشباب، ويزيح حملا ثقيلا كان على الكثير من الأندية لما عليها من التزامات خارجية أرهقت الادارات، فها هو جزء كبير من ملف الديون يسقط عن الأندية لتتفرغ تلك الإدارات لتطوير منشآتها بالشكل الذي تطمح له القيادة الرشيدة.