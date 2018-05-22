أكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد نواف بن ناصر المقيرن أن تكفل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتسديد ديون الأندية الخارجية كافة يأتي امتدادا للرعاية الكريمة التي تسهم في دعم الأندية وتحفيزها للقيام بدورها لخدمة شباب الوطن بما يتوافق مع رؤية الخير والعطاء رؤية المملكة 2030، ويصنع أرضية صلبة أمام الأندية للانطلاق نحو تحقيق أهدافها السامية التي أنشئت من أجلها.وأضاف المقيرن: قبل أيام قلائل سعدنا جميعا برعاية والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لنهائي الكأس، واليوم نسعد بالمبادرة الكريمة من ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بتسديد ديون الأندية الخارجية، لتستمر أفراح أبناء الوطن بما يجدونه من دعم واهتمام لا محدود من قيادتنا الرشيدة.