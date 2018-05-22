أكد رئيس نادي أحد سعود الحربي أن قرار ولي العهد في دفع تكاليف ديون جميع الأندية يمثل نقلة تاريخية للحركة الرياضية في المملكة ومواصلة لدعمه الكبير للشباب، مشيرا إلى أن الدعم جاء في وقته، خصوصا أن بعض الأندية أصبح موقفها صعبا جدا ولا تستطيع التعاقد مع لاعبين محترفين أجانب ومدربين في ظل الديون المتراكمة عليها، وأوضح الحربي أن القرار سيكون حافزا كبيرا لإدارات الأندية على العمل، خصوصا أن الديون كانت تؤثر بشكل كبير على عملهم.من جانبه، أبان رئيس نادي الأنصار عبدالرحمن الجهني أن القرار يعتبر الأسعد لإدارات الأندية وجميع الرياضيين، خصوصا أن الشكوى المستمرة كانت تتمثل في الديون المتراكمة لكن القرار منح الأندية بيئة جيدة وصفحة جديدة للعمل دون وجود ما يزعجهم.