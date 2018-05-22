سامي المغامسي (المدبنة المنورة)@sami4086أكد رئيس نادي أحد سعود الحربي أن قرار ولي العهد في دفع تكاليف ديون جميع الأندية يمثل نقلة تاريخية للحركة الرياضية في المملكة ومواصلة لدعمه الكبير للشباب، مشيرا إلى أن الدعم جاء في وقته، خصوصا أن بعض الأندية أصبح موقفها صعبا جدا ولا تستطيع التعاقد مع لاعبين محترفين أجانب ومدربين في ظل الديون المتراكمة عليها، وأوضح الحربي أن القرار سيكون حافزا كبيرا لإدارات الأندية على العمل، خصوصا أن الديون كانت تؤثر بشكل كبير على عملهم.
من جانبه، أبان رئيس نادي الأنصار عبدالرحمن الجهني أن القرار يعتبر الأسعد لإدارات الأندية وجميع الرياضيين، خصوصا أن الشكوى المستمرة كانت تتمثل في الديون المتراكمة لكن القرار منح الأندية بيئة جيدة وصفحة جديدة للعمل دون وجود ما يزعجهم.