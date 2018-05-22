أكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن أصوات دعاة الفتنة بدأت تتلاشى، لافتاً إلى أنه لم يعد يخفى على الناس كذب وبطلان «الأبواق المأجورة». وشدد آل الشيخ، في حوار مع «عكاظ»، على ضرورة اليقظة والصمود أمام التحديات، معتبراً أن محاولة المزايدة على المملكة تجاه القضية الفلسطينية «محض كذب». ولم يخف المفتي افتقاده لمؤذن الجامع الكبير في الرياض الراحل ابن ماجد، كونه يعرفه منذ 27 عاماً، معرجاً عن عودته إلى المنبر بالقول «أرجو أن أعود قريباً»، فإلى نص الحوار:• ماذا يجب على الصائم فعله أو الحذر منه في رمضان؟•• بلوغ رمضان نعمة من الله على المسلمين فهو شهر مبارك وهو أفضل شهور العام على الإطلاق، جعل الله صيامه فريضة وقيامه تطوعا، وصيامه أحد أركان الإسلام الخمسة وهو رابع هذه الأركان، وينبغي ان نفرح بالصوم فهذه نعمة قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)، وأرجو من إخوتي أن يستغلوا هذا الشهر العظيم في العبادة والتقرب إلى الله والابتعاد عن الذنوب والمعاصي والتوبة الصادقة والندم على الذنب وما مضى، والصوم وسيلة لتقوية الإيمان وتزكية النفس وعليهم الإكثار من قراءة القرآن والأذكار.• تبلغ وزارة الشؤون الإسلامية منسوبي المساجد كل رمضان بتعليماتها كالالتزام بالوقت بين الأذان والإقامة وفتح المساجد وإغلاقها وضبط مكبرات الصوت، فما الواجب على الأئمة والخطباء والمؤذنين وغيرهم تجاه ذلك؟•• الوزارة هي الجهة المسؤولة عن المساجد فينبغي قبول تعليماتها وتنظيمها والعمل في تطبيقها لأنها تصدر من وزارة معروفة بالفقه ومعالي وزيرها ذو ثقة وأمانة وتصرف طيب فإذا أصدر قرارا فيه منفعة للمساجد وحث على الخير ينبغي أن يتقبلوها ويطبقوها فإنها خير إن شاء الله.• هل ثمة فرق بين رمضان الماضي والحاضر من حيث الروحانيات وإقبال الناس على العبادة والتآلف بين الناس وغير ذلك؟•• نرى ولله الحمد مساجد المسلمين تمتلئ بالمصلين للتراويح وبالأئمة من أصحاب الأصوات الحسنة، ونرى أهل الإحسان والمعروف وكل عام هو أحسن من الآخر.• ماذا يمثل غياب الراحل مؤذن الجامع الكبير الشيخ عبدالرحمن بن ماجد في رمضان هذا العام بالنسبة لكم؟•• الشيخ عبدالرحمن بن ماجد عرفته في الجامع الكبير منذ عام 1412 إلى أن توفي رحمه الله، وهو رجل صالح محافظ ملازم للصلوات يأتي قبل الفجر بساعة يؤذن للأذان الأول ويتهجد إلى الفجر، رجل قليل الكلام كثير الصمت، يكثر من القرآن والذكر، وهو رجل فاضل خير نرجو الله له الرحمة والرضوان وأنا أفتقده في هذا الشهر الكريم.• يسأل محبوكم في العالم الإسلامي دائما عن موعد عودتكم لمنبر الجمعة، فمتى سيكون ذلك؟•• أرجو من الله أن يكون قريبا بمشيئته تعالى.• هناك أبواق مأجورة وقنوات مغرضة تحاول جاهدة محاولة بث الفرقة وشق الصف والكراهية بين أبناء المملكة، كيف نتصدى لها؟•• الواجب التصدي لها تصديا شرعيا سواء من جهة الإعلام ببرامج هادفة سباقة تفند هذه الشرور وتردها وتبين أخطاءها وتوضح ضررها ويجب على خطباء المساجد أن يقوموا بواجبهم لفضح أعداء الأمة والحث على وحدة الصف وتآلف القلوب وهذه الأبواق المأجورة إنما هدفها محاربة الإسلام وأهله. أغاظهم ما رأوا من المملكة من انتظام توافد المسلمين إليها من كافة أنحاء الأرض للعمرة والحج والزيارة، وأعداؤنا يغيظهم كل ما يرونه من خير لدينا، وينبغي أن نقارع الحجة بالحجة ونلجم هذه الأبواق المأجورة ونرصد أحاديثها ونرد عليها بالحق الواضح ونبين خطرها وكذبها وافتراءها.• حذرتم أكثر من مرة من دعاة الفتنة، هل نستطيع القول إن منهجهم افتضح ولم يعد لهم تأثير على الناس؟•• أصوات دعاة الفتنة بدأت تتلاشى ولا تخفى على الناس واتضح أن هذه الأبواق الجائرة كاذبة تقول زورا وباطلا وإثما وعدوانا، وأن هذه الأبواق تخدم أعداء الإسلام، ولله الحمد اتضح الحق وتبين، علينا أن نكون يقظين صامدين أمام هذه التحديات الضارة.• يحاول المغرضون المزايدة على مواقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية، ما تعليقكم على ذلك؟••كلها أكاذيب، فالسعودية بشهادات موثقة هي من أكثر الدول نفعا للفلسطينيين سواء من حيث إيواؤهم أو مساعدتهم في بلادهم والوقوف مع قضاياهم وهي تعينهم على ما فيه نفع لهم، وذلك منذ القدم.