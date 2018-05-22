قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي اليوم (الاثنين)، إن الرئيس دونالد ترمب مستعد للانسحاب من اجتماع قمة غير مسبوق مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون والمقرر عقده الشهر المقبل، وذلك بعد أن شككت كوريا الشمالية في الاجتماع الأسبوع الماضي.وقال بنس لمحطة فوكس نيوز التلفزيونية، إنه يجب على كوريا الشمالية ألا تحاول السعي للحصول على تنازلات من الولايات المتحدة مقابل وعود لا تنوي الوفاء بها.واضاف: «سيكون خطأً فادحاً أن يعتقد كيم جونج أون أن بإمكانه خداع دونالد ترمب».وعندما سئل بنس عما إذا كان ترمب مازال من الممكن أن ينسحب من اجتماع القمة المقرر عقده في 12 يونيو في سنغافورة، قال: «ما من شك في هذا».