كشف المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أن هناك مخالفات واضحة يومياً عن قضايا الاتجار بالبشر، ويتم رفعها للأمن العام.وأضاف أباالخيل في «ملتقى حماية المستهلك»، الذي يستضيف متحدثي الجهات الحكومية للحديث حول «الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي» بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام، أن للطفل حقا كبيرا ومسؤولية عظيمة في التنشئة، ويجب علينا حمايته، والحرص على عدم استغلاله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الشهرة.ويهدف الملتقى إلى توعية المستهلك حول الإعلانات المضللة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتوضيح دور الجهات الحكومية في توعية المؤثرين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه تلك الإعلانات.وافتتح الملتقى رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك المهندس عبدالله بن علي النعيم متحدثا حول «انتشار الإعلانات وتأثيرها على المستهلك»، وقال: هدفنا اليوم أن نشارك بالمسؤولية؛ حيث إن رسالة مشاهير التواصل الاجتماعي لها أثر كبير وبإمكانها أن توعي المجتمع، منوهاً بأنه على مشاهير التواصل الاجتماعي تحري الدقة عند الإعلان عن المنتجات والخدمات في سواء في المجال التجميل أو غيرها وعدم تضليل المستهلك، مضيفا: مشاهير التواصل الاجتماعي لهم دور كبير في نشر الوعي وايصال رسالتهم إلى ملايين المتابعين.من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين: الأجهزة الحكومية هي أكبر داعم للمؤثرين، وهناك بعض السلبيات التي سنعمل على مراجعتها بهدف الوصول لخدمة المستهلك، متطرقا في حديثه إلى أن السلع المغشوشة وصلت لدرجة الاحترافية، ولا بد من التأكد من موثوقية السلع.