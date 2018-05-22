أعلن مساء اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس المتواجد في مستشفى قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية منذ مساء أمس (الأحد)، يعاني من التهاب رئوي ويتماثل للشفاء.وقال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي احمد الطيبي، وهو طبيب، بعد أن زار عباس في مشفاه، أن الرئيس البالغ من العمر 83 عاماً يعاني من التهاب رئوي ويتعالج بالمضادات الحيوية.مضيفاً في تغريدة على تويتر: "اعتقد أن الرئيس عباس سيبقى في المشفى لأيام أخرى".من جهته قال مدير المستشفى حيث يتعالج الرئيس الفلسطيني، أن الأخير يعاني من التهاب رئوي في الرئة اليمنى وقد أعطي العلاج اللازم.