اختير ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ضمن قائمة أقوى الشخصيات تأثيرا في العالم لعام 2018 حسبما ذكرته مجلس «فوربس» الأمريكية اليوم (الاثنين).وضمت القائمة عددا من الشخصيات العالمية منهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب.وجاء تصنيف المجلة الأمريكية للشخصيات العالمية المرشحة بناء على أربعة مؤشرات وهي: عدد الأشخاص الذين يسيطر عليهم المرشح للمركز، وقيمة الأصول والموارد التي تديرها كل شخصية، وتعدد أوجه نفوذ كل شخصية، ومدى تنشيط وتفعيل قوة وصلاحيات الشخصية.