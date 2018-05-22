أوضح الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أنهُ وبعد أن غامرت مليشيا الحوثي المتمردة بدعم من النظام الإيراني بإشعال الحرب في بلاده، لم يكن أمامه إلا الاستعانة بالجسد العربي، فكانت استجابة الأشقاء عبر التحالف العربي الذي قادته المملكة، في موقف عربي أخوي صادق وشجاع لن ينساه الشعب اليمني أبداً.وأضاف خلال خطاب وجههً مساء اليوم (الاثنين) للشعب اليمني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ28 لبلاده، أن واجب الوفاء والإنصاف يقتضي تكرار الشكر والتقدير لدول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجميع قادة وحكومات وشعوب دول التحالف، على ما بذلوه ويبذلونه دعماً لعمقهم العربي والحضاري وإسناداً له للخروج من محنته.وأشار الرئيس اليمني إلى أن إعادة تحقيق الوحدة اليمنية يبقى منجزاً شعبياً بامتياز، وأن الانحرافات التي اعترت مسار الوحدة والممارسات الخاطئة والسلوكيات المسيئة لا تقلل من شأن الحدث التاريخي للوحدة، بقدر ما تعبر عن سوء من ارتكبها.على صعيد آخر، التقى رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن ماثيو تولر.وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية والمستجدات الراهنة، والعلاقات الثنائية بين البلدين، والجهود الأممية والدولية المبذولة لتحريك مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية، والتحركات الأخيرة للمبعوث الأممي بما في ذلك التحضير لإطلاق خارطة طريق مرتقبة.كما ناقش الجانبان، الآراء حول استمرار الدعم الإيراني لمليشيا الحوثي الانقلابية، وتزويدها بالصواريخ الباليستية وكذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتطابق وجهات النظر اليمنية والأمريكية حول ضرورة أن يكف النظام الإيراني تدخلاته ودعمه للمليشيات المتمردة وتغذية التوتر والنزاعات في المنطقة.