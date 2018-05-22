لقيت امرأة سودانية في العقد الخامس مصرعها مساء اليوم داخل خزان مياه شرقي جدة لأسباب لا تزال مجهولة.وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن بلاغاً ورد للمركز الوطني للعمليات الموحدة الساعة 18:39 من مساء اليوم الاثنين مفاده احتمالية سقوط امرأة بخزان مياه داخل فناء منزل شرق محافظة جدة.وأضاف: "تم تحريك فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي التابع لمدني جدة لموقع الحادث الواقع بكيلو 7 وباشرت فرق الإنقاذ المائي عمليات البحث داخل الخزان الممتلئ بالمياه بعد أن تعثر وجود ما يشير إلى وجود حالة غرق، ومع نزول الغواصين من فوهة خزان مياه تقدر ابعادها بـ80×80سم وبعمق يصل إلى 2.5 متر وأبعاد تصل إلى 4×3م ومن خلال تمشيط الخزان من الداخل من قبل الغواصين تم العثور على المرأة وتم وانتشالها".وقال بن سرحان "وبالكشف الطبي على السيدة من قبل فرق الهلال الأحمر بموقع الحادثة اتضح أنها فارقت الحياة، ومن التحقيقات الأولية من قبل محققي الدفاع المدني للحدث كانت المعلومات الأولية تفيد بأن السيدة المتوفاة في العقد الخامس من الجنسية السودانية وتقطن المنزل مع ذويها وفقدت قبل أن يتم العثور عليها داخل الخزان، وحسب التنظيم المعمول به في مثل تلك الحوادث تم استدعاء مندوب من الجهات المختصة وتسليمه الحادثة من قبل الدفاع المدني لإكمال إجراءات التحقيق بحكم الاختصاص.