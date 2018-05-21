واصلت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم (الاثنين)، تقدمها الميداني لليوم الثالث على التوالي في جبهة حرض بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.وأكدت مصادر ميدانية في تصريح لموقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش اليمني واصلت تقدمها في جبهة حرض، من خلال عمليات هجومية مكثفة ومستمرة لليوم الثالث على التوالي، بهدف تحرير مركز مدينة حرض من سيطرة الميليشيا الانقلابية.كما تمكن الجيش الوطني اليمني اليوم من تحرير مواقع جديدة في سائلة حرض ومنطقة الكسارة، وباتوا على بعد بضعة كيلو مترات من مركز مدينة حرض، حيث أسفرت عمليات الهجوم التي نفذها الجيش عن مصرع العشرات من عناصر الميليشيا بينهم اثنان من قياداتها، واستعادة عيار 23 وعدد من الأسلحة المختلفة.