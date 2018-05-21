تداولت بعض وسائل الإعلام خبرا بعنوان «شركات تأجير السيارات تتلاعب بضريبة القيمة المضافة والزكاة تصمت» وفي هذا الإطار تود الهيئة العامة للزكاة والدخل أن توضح ما يلي:أولا: وفقا لأحكام نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، فإن أي منشأة تمارس نشاطا اقتصاديا تعتبر خاضعة لضريبة القيمة المضافة.ثانيا: قبل بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير 2018، أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها منحت المنشآت التي تزيد إيراداتها السنوية على 375.000 ريال ولا تتخطى 1.0000.000 ريال سعودي، مهلة حتى 20 ديسمبر 2018 لاستكمال عملية التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي هذه الفئة من المنشآت لا يمكنها تحصيل ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتها في حال لم تسجل بعد، وستخضع المنشآت التي تخالف ذلك إلى العقوبات التي نص عليها النظام.ثالثا: منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة، بدأت الهيئة العامة للزكاة والدخل على تنظيم حملات ميدانية في كافة المناطق والمحافظات لرصد ومراقبة أي مخالفات وتجاوزات تحصل في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وقد أعلنت الهيئة سابقا أنها ضبطت أكثر من 5 آلاف مخالفة بحق منشآت تعمل في مختلف القطاعات.رابعا: تجدد الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها كافة المستهلكين إلى استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يتيح للمستهلكين التعرف إذا كانت المنشآة التي التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى خدمة التبليغ عن المنشآت المخالفة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم «19993» للإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.