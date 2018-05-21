تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم (الاثنين) بتعزيز الدعم الأمني والاقتصادي لجورجيا، ودعا روسيا إلى سحب قواتها من إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم عام 2008.ولا تزال القوات الروسية متمركزة في جورجيا منذ حرب جرت عام 2008 بشأن إقليم أوسيتيا الجنوبية الانفصالي دعما لإقليم أبخازيا التابع لجورجيا، والذي يسيطر عليه أيضا انفصاليون موالون لروسيا.وقال بومبيو في افتتاح الاجتماع السنوي للشراكة الاستراتيجية الأمريكية الجورجية في واشنطن، أن بلاده تندد بشكل لا لبس فيه باحتلال روسيا للأراضي الجورجية.وأضاف: «غزو روسيا الغاشم لجورجيا خرق واضح للسلام والأمن الدوليين».وأكد بومبيو على السياسة الأمريكية الداعمة لانضمام جورجيا لحلف شمال الأطلسي في نهاية المطاف.فيما قال رئيس الوزراء الجورجي جورجي كفير كاشفيلي، إن الدعم الأمريكي لإنهاء الوجود الروسي في جورجيا سلميا ذو أهمية كبيرة لبلدنا وللاستقرار الإقليمي.