أكد المتحدث باسم الخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس عبدالرحمن الطيب، أنه في نحو الساعة الثامنة (بتوقيت المملكة) من مساء يوم الاثنين 5 رمضان 1439 الموافق 21 مايو 2018، وبعد بدء الطائرة من طراز آيرباص (A330) رحلتها رقم 3818 من المدينة المنورة، متجهة إلى مطار دكا في بنغلاديش، حصل خلل في النظام الهيدروليكي، فتقرر أن تعود الطائرة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وعند محاولة الهبوط تعذر إنزال العجلات الأمامية، وبعد عدة محاولات تقرر الهبوط من دون إنزال العجلات الأمامية، وذلك بعد أخذ جميع الاحتياطات اللازمة، وهبطت الطائرة بسلام وتم إنزال الضيوف وعددهم 141 من الطائرة مع طاقم الطائرة المكون من 10 ملاحين.وأضافت «السعودية»: يعود الفضل بعد الله لنجاح عملية الهبوط إلى كفاءة قائد الطائرة وأيضا إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات المعنية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي والذين تعاملوا مع الوضع بمهنية واحترافية عاليين.كما باشرت الجهات المعنية التحقيق في العارض، وستقوم الجهة المعنية بإصدار تقرير متكامل عن الرحلة.وكانت الطائرة قد واجهت مشكلة فنية ولم تستطع الهبوط في مطار المدينة وتوجهت لمطار جدة وحاولت الهبوط مرتين ولم تستطع قبل أن تتوجه إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة.وأعلن مطار الملك عبدالعزيز هبوط طائرة الخطوط السعودية المتجهة من مطار المدينة لمطار دكا بعد تعرضها لخلل جراء تعطل العجلات الأمامية وعلى متنها 151 راكبا، وتم إخلاء كافة الركاب، وباشر مكتب التحقيقات وحوادث الطيران التحقيق في الحادثة.وسيصدر بيان تفصيلي لاحقاً.