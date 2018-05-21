رداً على إعلان روسيا بشأن ضرورة خروج إيران وميليشياتها من سورية، رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، الموقف الروسي، قائلا: «لا أحد يستطيع إخراج إيران من سورية».ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن قاسمي، قوله اليوم (الإثنين) خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي قوله: «إن الذين يجب أن يخرجوا من سورية هم الذين دخلوها من دون إذن حكومتها». وتكشف هذه التصريحات عمق الأزمة المتصاعدة بين موسكو وطهران والصراع على الأراضي السورية، بعد إصرار روسيا على أن تواجد إيران عائق أساسي أمام الحل السياسي في سورية.من جهة أخرى، انتهت اليوم عملية إجلاء مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي من آخر جيب يسيطرون عليه في دمشق، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن، بأنه جرى إجلاء 1600 عنصر من «داعش» وأفراد من عائلتهم على متن 32 حافلة.مضيفاً أن النظام السوري انتشر في مناطق سيطرة التنظيم المتطرف في مخيم اليرموك بعدما أن أكمل سيطرته على أحياء القدم والتضامن والحجر الأسود.