أوضح المتحدث باسم التحالف لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن السفينة التركية تعرضت لهجوم صاروخي مدبر من الميليشيات الحوثية انطلق من الحديدة، مشيرا إلى أنه لم يتم العثور على مواد مشبوهة على متن السفينة.وأضاف المالكي أن ميليشيات الحوثي تحتجز مساعدات إغاثة موجهة لليمنيين خلال شهر رمضان، كما أنها تواصل استخدام المدنيين كدروع بشرية في جبهات القتال.وأعلن في المؤتمر الصحفي الذي عقد في الرياض اليوم (الاثنين) افتتاح مركز للمساعدات تابع لمركز الملك سلمان في جزيرة سقطرى، مؤكدا أنه تم تأمين عدد من القرى في محافظة صعدة ورفع العلم اليمني عليها، مضيفا بأنه سيتم تحرير ورفع العلم اليمني في كافة المحافظات.وكشف العقيد المالكي ضبط عربة تحمل 102 عبوة من مادة "حمض الكبريت.