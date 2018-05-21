تستقبل وزارة الحج والعمرة ممثلة في إدارة المنافذ البرية وتفعيلاً للشراكة المجتمعية التي تتزامن مع أجواء شهر رمضان المبارك ضيوف الرحمن من المعتمرين القادمين عبر المنافذ البرية للمملكة بتوزيع أكثر من 80 ألف وجبة إفطار للصائمين.وتأتي هذه المبادرة في خدمة المعتمرين بتوجيهات من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وبمتابعة من وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة المُشرف العام على المنافذ البرية محمد البيجاوى حيث تم التنسيق مع جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية لتوفير الوجبات وإيصالها لجميع المنافذ البرية لتكون جاهزة للتوزيع على الضيوف الكرام مع الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك.وأوضح مدير إدارة المنافذ البرية بوزارة الحج والعمرة فيصل الزهراني، أن إدارة المنافذ البرية جندت كوادرها المؤهلة لتفعيل هذه المبادرة بالتنسيق في كل منفذ مع إمارة المنطقة والجهات الحكومية العاملة فيه وبخاصة الجمارك والجوازات والكشافة من أبناء المنطقة لتقديم الضيافة للمعتمر «إفطار صائم» بالشراكة مع جمعية هدية الحاج والمعتمر وكذلك شركة تسهيل ضمن منظومة عمل وطني يستقبل الضيوف الكرام بحفاوة وترحاب.ونوه بحرص ومتابعة نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، على خدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر المنافذ وتقديم جميع التسهيلات والعناية الفائقة بهم وتلبية حاجاتهم ومتطلباتهم.يذكر أن برنامج «إفطار صائم» يعد من مبادرات الشراكة المجتمعية التي تقدمها وزارة الحج والعمرة عبر المنافذ البرية للمملكة بالتعاون مع جمعية هدية الحاج والمعتمر التي وفرت أكثر من 80 ألف وجبة بما يعادل 8 آلاف وجبة إفطار صائم يومياً.