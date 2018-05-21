شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، أمس الأول، حفلة إطلاق مبادرة «ثلث لطعامك»، التي نظمتها جمعية «إطعام» بالمنطقة بأحد فنادق جدة، افتتاح معرض المبادرة الذي اشتمل على ثلاثة أركان رئيسية «مشكلة الهدر الغذائي - الحلول-النتائج» واستعرض المدير التنفيذي للجمعية عبدالله آل دربه مسيرة الجمعية وإنجازاتها ومشاريعها وعنايتها بالشباب والفتيات المتطوعين في سبيل تحقيق رؤيتها ورسالتها لإيقاف الهدر الغذائي وحفظ النعمة.ثم شاهد الحضور فيلما تعريفيا عن جهود جمعية إطعام منطقة مكة في حفظ النعمة وإيقاف الهدر الغذائي بعدها ألقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي كلمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.تلا ذلك تدشين الأمير عبد الله بن بندر وقف جمعية إطعام رسمياً وشاهد الجميع فلما قصيرا تعريفيا عن الوقف.وشهدت مراسم الحفل توقيع «إطعام» سبع اتفاقيات مع شركات وطنية لوقف الهدر الغذائي وحفظ النعمة بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة.وفي ختام الحفلة، تم تكريم الشركات والجهات الداعمة لجمعية «إطعام».