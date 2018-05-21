أتاحت وكالة الأنباء السعودية لمستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية متابعة أخبار المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا باللغتين العربية والروسية عبر «أيقونة واس» الموجودة على الصفحة الرئيسة لموقع الوكالة الإلكتروني.ويمكن متابعة الأيقونة باللغة العربية من خلال الدخول على الرابط (https://www.spa.gov.sa/ocassion.phplang=ar&galleryid=224)، واللغة الروسية ( https://www.spa.gov.sa/ocassion.phplang=ru&galleryid=225).وسيشاهد المتابع مجموعة من الأخبار، والتقارير المترجمة للغة الروسية، إضافة إلى الصور الفوتوغرافية، والإنفوغرافيك، التي تتناول تاريخ بداية الرياضة في المملكة والإنجازات التي تحققت، والمنتخب خاصة.وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين، بتوفير كل السبل التقنية للمتلقي للاطلاع على أخبار المنتخب السعودي في كأس العالم من خلال هاتفه الذكي أو الجهاز اللوحي الذي يحمله أو من خلال جهاز الحاسب المكتبي، متمنياً كل التوفيق للمنتخب السعودي في مشواره الرياضي.