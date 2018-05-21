احتفل زائر لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهطول الأمطار بطريقه لفتت الانتباه، حيث قام الزائر من الجنسية الباكستانية بأخذ ماء المطر المتساقط على بلاط ساحات الحرم بيده وسكبه على ظهر ابنته، وهي الأخرى تبادله نفس المشاعر، في منظر سادته أجواء الروحانية والرحمة قبيل موعد إفطار الصائمين.وسرعان ما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي الفيديو، حيث شهدت المدينة المنورة أجواءً جميلة تزينت بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة شملت طريق الهجرة وعدة محافظات تابعة لها.وكانت هيئة الأرصاد قد أطلقت تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنورة وبعض القرى والمحافظات الشرقية والجنوبية.