استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، المشايخ ومديري الإدارات الحكومية، وجمعاً من المواطنين والأهالي، الذين قدموا للسلام عليهما وتهنئتهما بحلول شهر رمضان المبارك.وبادل أمير منطقة المدينة المنورة الجميع التهنئة بهذه المناسبة، داعياً المولى سبحانه أن يتقبل منهم صيامهم وصالح أعمالهم، وأن ينعم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار، في ظل قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي وجه بمضاعفة الجهود وتوفير جميع الخدمات وتهيئة كافة المرافق لتقديم أرقى الخدمات للمعتمرين والزوار، بما يحقق السكينة والهدوء لقاصدي الحرمين الشريفين في شهر رمضان المبارك.