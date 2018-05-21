بدأت تحضيرات منتخب البرازيل رسميا لخوض غمار مونديال روسيا 2018 اليوم (الإثنين) مع وصول النجم نيمار برفقة عدد من اللاعبين إلى مقر التدريب في غرانجا كوماري في تيريسيبوليس بالقرب من ريو دي جانيرو.ووصل نيمار إلى مقر التدريب بطائرة هيليكوبتر مصطحبا معه زميله في باريس سان جرمان ثياغو سيلفا ودوغلاس كوستا وريناتو اغوستو.وكان أول الواصلين مدافع باريس سان جرمان ماركينيوس قبل أن يلحق به فريد، فيليبي لويس، دانيلو، غابريال جيزوس، باولينيو، ادرسون وفاغنر، ويليان، فرناندينيو وجيروميل.وبحسب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، فإن ثلاثة لاعبين سينضمون إلى هؤلاء غدا (الثلاثاء) وهم اليسون وفيليبي كوتينيو وميراندا الذين خاضوا آخر مبارياتهم في صفوف فرقهم الأحد.وسيكتمل نصاب المنتخب البرازيلي في 28 مايو بعد انضمام مارسيلو وكازيميرو (ريال مدريد) وروبرتو فيرمينيو (ليفربول) بعد المواجهة المرتقبة بين الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت القادم في كييف.وسينضم الثلاثي إلى صفوف المنتخب في لندن حيث سيتابع السيليساو تدريباته قبل التوجه إلى روسيا.وقال لاعب وسط شاختار دانييتسك فريد في شريط فيديو مصور على موقع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم «إنه شعور بالفرح والاعتراف بالعمل الجيد الذي قمنا به. لقد تم اختيارنا لتمثيل بلادنا وهو فخر كبير التواجد هنا في غرانجيا كوماري».وتبدأ التمارين رسميا الأربعاء في حين سيخصص اليومان الأولان للفحوصات الطبية والتدريبات في قاعة مقفلة.يذكر أن البرازيل تلعب في النهائيات في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوستاريكا وسويسرا وصربيا.