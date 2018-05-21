حقق لاعب المنتخب السعودي لسلاح المبارزة (عمومي) أحمد آل حسين(21 سنة) المركز الخامس في بطولة كأس الستالايت التي أقيمت في مدينة سان خوزيه الكوستاريكية بمشاركة 41 لاعباً على مستوى العالم.وأضاف اللاعب آل حسين نقطة إلى رصيده في التصنيف العالمي، ويعد الآسيوي الوحيد الذي شارك في البطولة وقدم مستويات جيدة بعد تخطيه دور المجموعات دون خسارة، بعد تجاوز لاعبي منتخبات كوستاريكا وإيطاليا والدومينيكان وكولومبيا وأمريكا، وتجاوز لاعب منتخب كوستاريكا في دور الـ 32 بنتيجة 15/7، وتخطى لاعب منتخب أمريكا في دور الـ 16 بنتيجة 15/10 قبل أن يخسر من لاعب منتخب السلفادور.ويستعد اللاعب أحمد آل حسين لخوض منافسات بطولة الجائزة الكبرى لسلاح المبارزة التي ستقام في الـ 25 مايو الجاري بمدينة كالي الكولومبية.