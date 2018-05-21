أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، أن مقاربة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الْيَوْمَ (الإثنين) حول السياسة الإيرانية دقيقة.وشدد على أن الإستراتيجية الصارمة التي أعلنها نتيجة طبيعية للسلوك الإيراني عبر السنوات.وأضاف: «توحد الجهود هو الطريق الصحيح لتدرك طهران عبثية تغولها وتمددها».وقال وزير الخارجية الإماراتي: «لطالما عانت المنطقة من الخطاب والفعل الإيراني الذي لا يحترم السيادة والشأن الداخلي، وبعد الاتفاق النووي شهدنا تغولاً وتدخلاً إيرانياً غير مسبوق في الشأن العربي، وآن الأوان لتدرك طهران أن سلوكها السابق لا يمكن القبول به».وأشار إلى أن المنطقة بحاجة إلى السلام والاستقرار، وأن السياسة الإيرانية الإقليمية ألهبت الجبهات بانتهازيتها وطائفيتها.واختتم قرقاش تغريداته قائلاً: «من الطبيعي أن تجد طهران نفسها في هذا المأزق، إستراتيجية بومبيو تتطلب الحكمة وتغيير البوصلة الإيرانية».