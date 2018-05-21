ثمَّن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، تكفل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بإنهاء أزمة ديون الأندية السعودية، وكذلك الدعم الكبير الذي قدم للاتحاد السعودي لكرة القدم وللرياضة السعودية على كافة المستويات.وقال: «إن هذا الدعم يأتي في سياق اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بالشباب كأهم ركيزة وأهم استثمار للوطن، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030».وأضاف: «إن ما تشهده المملكة العربية السعودية من حراك كبير وتنوع في أنشطة الهيئة العامة للرياضة بإشراف رئيسها تركي آل الشيخ، لامست حاجات الجميع وحققت طموحات الشباب وفق عمل جبار متسارع».وتمنى من الجميع التكاتف ودعم أبناء وأعضاء المنتخب الوطني في مشواره القادم في كأس العالم.