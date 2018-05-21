سجل مؤشر بورصة لندن الرئيسي (فوتسي 100) اليوم (الإثنين)، ارتفاعا تاريخيا عند 7859.17 نقطة، متجاوزًا بذلك أعلى معدل سجله على الإطلاق في 17 مايو الجاري عندما وصل إلى 7787 نقطة.وحقق الفوتسي 100 الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية مع نهاية التداولات مكاسب بنسبة 1.03%، ما يعادل 80.38 نقطة، مقارنة مع بيانات إغلاق (الجمعة) الماضي.وعزا محللون ذلك الارتفاع إلى عودة ثقة المضاربين بعد تراجع التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، الذي زاد بدوره من إيرادات الشركة المدرجة العاملة في مجالات البترول والتنقيب، والبنوك، التي تحقق معظم إيراداتها من العملة الأمريكية.