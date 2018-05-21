حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أخيرا، إنجازات جديدة في مجال حوكمة الشركات، وذلك بحصولها على المركز الأول في مؤشر حوكمة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وجائزة أفضل شركة في مجال الحوكمة الرشيدة للشركات في الشرق الأوسط على مستوى الشركات الكبيرة.وجاء ترتيب الشركة على رأس قائمة مؤشر حوكمة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، الذي أعلن نتائجه مركز حوكمة الشركات التابع لجامعة الفيصل، خلال «المؤتمر السنوي الثاني لحوكمة الشركات»، الذي عُقد في شهر أبريل الماضي، ليؤكد التزام «سابك» بتطبيق معايير الحوكمة والشفافية.وحصلت «سابك»، للعام الثاني على التوالي، على جائزة أفضل شركة في مجال الحوكمة الرشيدة، وذلك ضمن نتائج تقييم الحوكمة الذي أصدرته في مايو 2018، مجلةEthical Boardroom العالمية المتخصصة في هذا المجال.وبين نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان أن هذين الإنجازين يعكسان التزام الشركة برؤيتها المتعلقة بالحوكمة الرشيدة، التي تتجاوز مجرد الالتزام بالمتطلبات النظامية، لتؤكد إيمان الشركة بدور الحوكمة في إيجاد قيمة مضافة لأعمالها على المدى البعيد، كما تعزز قدرتها على المنافسة.ولفت البنيان إلى أن ريادة «سابك» في هذا المجال تسهم في تحقيق رؤيتها بأن تصبح الشركة المفضلة عالميا في مجال الكيماويات، وإستراتيجيتها للعام 2025، وتجسد شعارها «كيمياء وتواصل TM».