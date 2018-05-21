أعلنت غرفة تجارة وصناعة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل، إطلاق برنامج تدريبي مجاني؛ لتأهيل 1000 متدرب في التسويق الرقمي من طالبي العمل والعاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الجنسين، ضمن مبادرتها التي تستهدف تنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل لتلبية الحاجات المستجدة للقطاع الخاص.وأوضح نائب رئيس غرفة الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري أن البرنامج التدريبي لتأهيل أخصائي تسويق رقمي، الذي سيطلق في شوال القادم، يأتي في إطار سلسلة البرامج التدريبية المجانية لغرفة الرياض؛ لتمكين طالبي العمل من اكتساب المهارات التي تحتاجها سوق العمل.ولفت إلى أن غرفة الرياض دشنت الشهر الماضي دورة لتأهيل 4 آلاف أخصائي موارد بشرية، كما ستطلق قريبا دورة تدريبية في محاسبة الزكاة والضريبة.وقال الشثري:«الدورة ستتضمن العديد من المحاور التدريبية التي تؤهل المتدربين لوظائف التسويق الرقمي، الذي أخذ في الاتساع في السنوات الأخيرة، خصوصا في ظل التطور التقني المتسارع، وستشمل محاور الدورة التسويق الرقمي وأدواته، وفروعه، وكيفية تهيئة الموقع الإلكتروني للمنشأة لمحركات البحث والاستدلال على كلمات البحث التسويقية، وكيفية ربط الموقع بمواقع رصد عدد الزوار وتصنيفهم وتتبعهم، وإدارة الحملات الإعلانية».