تبدأ شركة السوق المالية السعودية «تداول»، اعتبارا من (الأحد) القادم الموافق 27 مايو الجاري، تطبيق آلية المزاد لحساب سعر الإغلاق، بدلا من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول، إضافة إلى تطوير آلية المزاد المتبعة حاليا لحساب سعر الافتتاح، وذلك لسوق الأسهم الرئيسي والسوق الموازية «نمو»؛ سعيا منها لحماية المستثمرين وتحسين كفاءة السوق وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية.وبينت أن آلية المزاد تساعد في تحديد قيمة أكثر دقة لسعر إغلاق الورقة المالية، عن طريق العرض والطلب عوضا عن المتوسط السعري المستخدم حاليا، وستطبق هذه الآلية من خلال إضافة فترة جديدة بعد فترة التداول تبدأ الساعة 3 مساء وتنتهي 3:10 مساء.وقالت «تداول»:«بالنسبة للتطوير الذي سيطبق على آلية تحديد سعر الافتتاح فإنه سيمكن المستثمرين من الاطلاع على الأوامر المدخلة» أوامر سعر السوق بكل شفافية، وذلك من خلال عرضها في سجل الأوامر كأفضل عرض أو طلب.